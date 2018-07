Guarda municipal é morto após assalto na BA

SALVADOR - Uma perseguição policial após um assalto à agência do Banco do Brasil no município de Serra do Ramalho, na Bahia, na manhã desta quinta-feira, 3, terminou com um guarda municipal morto e dois policiais e o delegado do município feridos. Os assaltantes conseguiram fugir levando dinheiro roubado - o valor não foi divulgado.

De acordo com informações da delegacia da cidade, os cinco assaltantes fugiram em um Toyota Corolla e foram perseguidos por guardas municipais e policiais em dois carros. A fuga dos criminosos teria sido filmada. A polícia espera poder usar as imagens para identificar os integrantes da quadrilha.

Ao notar que estavam sendo seguidos, os criminosos pararam o veículo e desceram atirando contra os policiais. O guarda municipal Adelson da Silva morreu no local e dois policiais foram baleados. Eles foram levados a um hospital de Barreiras. O delegado Marco Antônio Gonçalves, que estava no segundo carro, desceu do veículo e reagiu, atirando com um fuzil. Os assaltantes voltaram ao Corolla, e tentaram atropelar Gonçalves. Ele foi atingido em uma das pernas, mas passa bem.