Hackers vazam dados de PM que ironizou professores Hackers ligados ao "AnonymousBrasil" divulgaram nessa quarta-feira, 09, em seu perfil no Facebook, dados pessoais do policial militar do Rio Tiago de Lima Moreira de Souza, de 30 anos. Lotado no Batalhão de Choque, o policial ficou famoso após a publicação, no perfil "Tiago Tiroteio" na mesma rede social, de uma foto dele fardado, segurando um cassetete quebrado e com a legenda "foi mal fessor!".