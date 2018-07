Haddad anuncia bilhete único mensal para 2º semestre

Da reunião entre tucano e petista, porém, não saiu acordo sobre a participação do Estado no projeto petista. Oficialmente, Haddad e Alckmin trataram de "parcerias" nas áreas de habitação, segurança e educação. Em dois dias, novas parcerias deverão ser anunciadas por Haddad, quando a presidente Dilma Rousseff (PT) chegar a São Paulo para a festa dos 459 anos da capital.

Na terça-feira Tatto informou que o cadastro do bilhete único mensal deverá ser feito inicialmente pela internet, com base no número do CPF dos passageiros. Pela promessa de campanha do PT, o usuário terá de pagar R$ 140 por um número irrestrito de viagens no sistema de transporte. Por esse preço, o pacote valeria a pena para quem faz mais de 46 viagens de ônibus por mês.

Pela estimativa da Prefeitura, o bilhete único mensal custará R$ 400 milhões anuais em subsídios. Neste ano, sem a criação da tarifação mensal, o gasto com transporte já será de R$ 660 milhões. Fundamental para o sucesso do projeto, a integração com o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), geridos pelo governo estadual, não foi pauta da reunião de Haddad e Alckmin. O tema será discutido em nova reunião, marcada para março, na sede da Prefeitura. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.