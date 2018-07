Haddad defende taxa de lixo instituída por Marta O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), admitiu nesta quinta-feira, em evento com outros 20 administradores municipais na capital paulista, que a taxa do lixo, instituída na cidade pela gestão da correligionária de partido Marta Suplicy, foi o maior acerto ambiental da ex-prefeita. Ele ponderou, no entanto, que não há clima para retomar o projeto porque o debate, à época, foi partidarizado. "A partidarização levou à extinção (da taxa do lixo), e quando isso acontece, é muito difícil retomar o debate", disse o prefeito, durante debate promovido pela revista Exame.