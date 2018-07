Haddad: governador foi 'contundente' ao cobrar Sabesp O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou que há uma "situação limite" no embate entre a presidente da Sabesp, Dilma Pena, e o governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB). Em uma reunião entre diretores do órgão responsável pela gestão hídrica de São Paulo, Dilma teria dito que uma "orientação superior" vetou uma campanha de esclarecimento à população sobre a crise de abastecimento de água.