Hamilton volta a sonhar com vitórias

O piloto de 24 anos não ganha uma corrida desde o Grande Prêmio da China, em outubro passado, marcando apenas nove pontos em oito corridas na temporada, marca frustrante para uma McLaren que enfrenta um ano difícil, em que chegou a ficar quatro corridas sem marcar pontos, após o título do ano passado

A equipe que usa motores Mercedes levou para a corrida de domingo em Nuerburgring alguns novos componentes, o que parece ter melhorado de fato o carro, já que Hamilton liderou duas das três sessões de treinos livres antes da classificação.

"Isso dá moral para a equipe, dá moral para mim", disse ele aos repórteres.

"Para mim, enquanto piloto, apenas o fato de estar em um carro que eu posso acelerar e dirigir bem me dá um incentivo muito grande."

"Eu sei que a equipe vem trabalhando muito duro e nós ficávamos meio como "Quando nós teremos a atualização certa, que nos ajudará a evoluir um pouco mais?", acrescentou ele.

"Nós ainda temos muito que evoluir. Eu acho que hoje vimos condições que variaram muito e nos permitiram talvez sermos um pouco melhor do que imaginamos que poderia ser possível."

"Mas com os acertos que, espero, sejam conseguidos em um futuro próximo, que seja nas próximas três ou quatro corridas, nós devemos estar novamente competindo por vitórias. Eu honestamente acho que podemos fazer isso."

Após a corrida de domingo, faltarão oito corridas para o fim do campeonato, e o próximo grande prêmio sera disputado na Hungria. O circuito, o mais lento da temporada com exceção de Mônaco, onde Hamilton esteve bem no treino de classificação até bater, pode ser uma boa oportunidade para o atual campeão.

Outro motivo de otimismo para Hamilton é que ele larga com 10,5 kgs de combustível a mais que Jenson Button, seu compatriota e atual líder do campeonato, posicionado em terceiro no grid. Heikki Kovalainen, companheiro de equipe de Hamilton, larga em sexto.

"A esperança é a de que chova muito, caos, e uma vitória, por favor. Esta é a esperança. e eu não acho que isso esteja fora de cogitação", disse Martin Whitmarsh, chefe de equipe da McLaren.

"Mas também pode haver muita chuva, caos e tudo dar terrivelmente errado e sequer marcar pontos."

"Se você colocar de lado o clima e outras questões, é melhor termos a esperança de tentar correr bem desde a primeira curva, sermos agressivos e ver se podemos chegar ao pódio", acrescentou Whitmarsh.

"Nós temos dois ótimos pilotos. Você os coloca próximos à ponta e eles podem fazer o trabalho deles. Nós estamos um pouco mais perto do topo aqui e eu estou certo que que eles também farão seu trabalho melhor ainda."