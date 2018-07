Hillary apoia 'coragem' de sauditas que protestam por dirigir

A proibição saudita tem sido contestada publicamente nas últimas semanas por mulheres que podem ser presas caso dirijam. Hillary Clinton, defensora dos direitos das mulheres, foi pressionada a tomar uma posição.

"O que essas mulheres estão fazendo é corajoso e o que elas buscam é correto, mas o esforço é delas. Fico comovida com isso e eu as apoio", afirmou Hillary em seus primeiros comentários públicos sobre o assunto.

A declaração cuidadosa de Hillary pareceu ser uma tentativa de equilibrar suas crenças arraigadas com a necessidade de manter uma boa relação com o governo saudita numa era de grandes mudanças políticas no Oriente Médio e de preocupação com o suprimento de petróleo.

Estados Unidos e Arábia Saudita observaram um estremecimento nas relações nos últimos meses, com a erupção dos protestos populares em uma série de países árabes, incluindo o Barein, onde as forças de segurança sauditas foram convocadas a restaurar a ordem.

Antes das declarações da secretária, o Departamento de Estado havia dito que Hillary Clinton estava envolvida numa "diplomacia silenciosa" sobre a proibição de dirigir imposta às mulheres -- o que fez um grupo de sauditas pedir por uma posição mais firme norte-americana.

"Secretária Clinton: a diplomacia silenciosa não é do que precisamos agora. Precisamos que você, pessoalmente, faça uma declaração forte, simples e pública apoiando nosso direito de dirigir", disse o grupo Mulheres Sauditas pela Direção numa declaração enviada por email a jornalistas.

Foi o que Hillary fez na terça-feira, embora tenha repetido a advertência que a questão é um assunto interno a ser resolvido pela Arábia Saudita.