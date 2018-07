Homem é assassinado na porta de banco em SP

A vítima foi abordada pelos criminosos na saída da agência na Rua Olimpíadas por volta das 13h30, após ter sacado dinheiro no estabelecimento. A vítima, que tinha conhecimentos de luta, reagiu ao assalto e foi baleada na cabeça. O homem foi socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital.

Vigilantes do banco anotaram a placa da moto usada pelos bandidos. Policiais realizaram diligências e localizaram dois suspeitos e a moto. Os presos foram levados para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no centro, onde o caso será registrado.