Homem esfaqueia 3 em supermercado de Guarulhos-SP

Ding Yu Chi, de 60 anos, fazia compras quando foi ferido no tórax e no abdome e morreu. O cliente Gustavo do Nascimento Cardoso e o funcionário José Roberto Pereira dos Santos foram internados, respectivamente, nos hospitais Bom Clima e Carlos Chagas.

O agressor foi preso em flagrante por policiais militares. Segundo o soldado Nunes, do 15º Batalhão, Araújo entrou no supermercado por volta das 20h50. O ajudante-geral estava transtornado. Nunes apurou que ele foi a uma prateleira e pegou uma faca de cozinha. Em seguida, esfaqueou os três homens.

Outros clientes do Extra só não lincharam Araújo porque PMs chegaram rápido. Ele foi conduzido ao 1º DP de Guarulhos. Com informações do Jornal da Tarde.