Homem mantém 4 crianças e mulher refém por 2 horas no DF

Quatro crianças, com idades entre 6 e 12 anos, e a tia delas foram mantidas reféns na manhã desta quarta-feira, 14, por um homem que fugia da polícia, em Taguatinga, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, o homem teria participado, em companhia de um menor, de um sequestro relâmpago na região da cidade-satélite, por volta das 10 horas. A polícia foi acionada e o menor foi preso. Para fugir dos policiais, o homem invadiu uma casa, na área de chácaras entre o Riacho Fundo I e II, e manteve a família refém até por volta das 13 horas, quando se rendeu, após fazer diversas ameaças de matar as crianças, segundo a polícia. Ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia, os reféns foram liberados em estado de choque.