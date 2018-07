Homem morre após ataque de cães em Guarulhos-SP Um homem foi atacado e morto por cães ao pular o muro de uma empresa de Guarulhos, na região metropolitana São Paulo. José Walteli de Castro Silva, de 33 anos, morreu depois de entrar na empresa Aman Escapamentos, no bairro Cidade Satélite. O caso será registrado no 4º Distrito Policial do município.