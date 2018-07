Homem morre por suspeita de intoxicação alimentar

Segundo informações da secretária de Saúde do município, Luciana Nazar, Antônio Sérgio Ferreira Lima, dono de uma pizzaria na cidade, consumiu o alimento que estava em uma marmita, que foi entregue na hora do almoço por uma empresa que fornece marmitex, no bairro Ouro Verde.

Cerca de 50 pessoas que consumiram o alimento das marmitas também passaram mal na noite de quinta e procuraram prontos-socorros da cidade, segundo a secretária. Ao menos 20 delas foram internadas.

O comerciante foi internado com náuseas, vômito e diarreia no dia seguinte e chegou a ser transferido para a UTI do Hospital Major Antônio Cândido no sábado. Ele tinha familiares em Ribeirão Preto, onde será enterrado ainda hoje.

De acordo com Luciana, a morte pode ter ocorrido por intoxicação alimentar. Amostras dos alimentos foram enviadas ao Laboratório Adolfo Lutz para confirmar a causa da morte. Não há previsão para a conclusão dos exames. A maioria das pessoas que procuraram atendimento médico já foi liberada, segundo Luciana. Um boletim de ocorrência foi registrado ontem pelo filho da vítima.