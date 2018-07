Hotel estende lençóis brancos ao papa durante missa Hóspedes e funcionários do hotel Windsor Atlântica, um dos mais sofisticados e caros do Rio, estenderam lençóis brancos nas janelas durante a missa de encerramento de Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no momento dos cumprimentos. Eles foram aplaudidos pelo público que estava naquela parte do calçadão de Copacabana, em frente ao palco.