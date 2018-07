Hyundai abandona mercado no Japão A Hyundai anunciou ontem que vai abandonar o mercado japonês de carros de passeio. As vendas da montadora no Japão somaram apenas 15 mil unidades desde 2001, quando passou a atuar no mercado de sua rival Toyota, a maior do mundo. Apesar do fracasso no Japão, as vendas mundiais da empresa cresceram 41% no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior, para 824.181 veículos.