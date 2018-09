Ibama fecha criadouro irregular de aves em Mairiporã-SP O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) fechou um criadouro irregular de aves silvestres em Mairiporã (SP) e multou em R$ 3,5 mil o proprietário do local. O criadouro conservacionista de Carlos Antonio Mathias havia sido homologado em 2000, mas nunca apresentou documentos de origem dos animais, nem relatórios anuais de movimentação de plantel, que são obrigatórios. Mathias já tinha sido multado em 2006 no valor de R$ 33,8 mil e terá de responder por crime ambiental. Todas as cerca de 150 aves do criadouro, conforme o Ibama, foram destinadas para criadouros legalizados. Entre elas, várias espécies estão ameaçadas de extinção, como duas araras-azuis, três ararajubas e um papagaio da cara roxa. Os veterinários responsáveis pelo recebimento das aves nos criadouros de destino informaram que o estado de saúde dos animais é bom e apenas um morreu durante a retirada.