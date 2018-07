IBC-Br recua 0,52% em setembro; fecha 3o tri com alta de 1,15%--BC O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), caiu 0,52 por cento em setembro frente a agosto, de acordo com dados dessazonalizados, informou o BC nesta quarta-feira.