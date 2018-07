IBM ultrapassa Trend Micro como 3a maior em softwares de segurança A IBM ultrapassou a japonesa Trend Micro e se tornou a terceira maior fornecedora de softwares de segurança no mundo no ano passado, depois de adquirir a empresa de cibersegurança Trusteer, de acodo com informações de participação de mercado divulgadas nesta terça-feira pela Gartner.