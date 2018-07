Identificados mortos e feridos em acidente na BR-101 Foram identificados os mortos e feridos do acidente em que um ônibus capotou na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do quilômetro 395, no bairro de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo à divisa com o município de Itaguaí. O acidente ocorreu por volta das 6h30 desta segunda-feira, 14.