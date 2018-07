Igreja Anglicana passará sermões de Natal por Twitter

Na Bíblia, o nascimento de Jesus em Belém é anunciado a pastores por anjos vindos do céu. Agora, a Igreja Anglicana pretende adicionar um toque de modernidade à mensagem natalina.

A cúpula da igreja pretende usar o Twitter - a rede social que permite aos usuários mandarem mensagens curtas de até 140 caracteres - para disseminar os principais pontos de seus sermões de Natal a seus seguidores.

O atual líder da Igreja Anglicana, o arcebispo da Cantuária, Rowan Williams, e seu sucessor designado no cargo, Justin Welby, pretendem usar suas contas para disseminar seus sermões.

Atualmente, os dois têm cerca de 40 mil seguidores no Twitter.

A Igreja também está incentivando os fieis de suas 16 mil paróquias a usar a rede social durante o Natal.

Segundo um porta-voz da Igreja Anglicana, essa é uma maneira de disseminar "as boas notícias" do Natal.

A instituição criou também uma hashtag (marcador que permite aos usuários do Twitter encontrarem mais facilmente as mensagens de um determinado grupo), #ChristmasStartsWithChrist (o Natal começa com Cristo, na tradução livre em português).

O anúncio da Igreja Anglicana acontece alguns dias após a Igreja Católica anunciar que o papa Bento 16 abriu uma conta no Twitter, no endereço @Pontifex, e que irá postar mensagens regulares a partir do dia 12 de dezembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.