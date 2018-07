Imigrantes apresenta lentidão entre SP e São Bernardo O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7 x 3, com descida feita pelas pistas norte e sul da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes; e subida pela pista norte da Imigrantes, segundo a concessionária Ecovias. A viagem rumo ao litoral pela Imigrantes registra vários pontos de parada, entre a capital e São Bernardo do Campo, nos quilômetros 12, 16, 24, 28 e 32. A operação descida 7 x 3 deve ser mantida pela Ecovias até a 1h de domingo (22). Pela litorânea Padre Manoel da Nóbrega (SP-55), o motorista encontra congestionamento no sentido Mongaguá entre os quilômetros 227 e 281, trecho de São Vicente. A Rodovia Piaçaguera-Guarujá apresenta trânsito bom nesta madrugada, sem pontos de congestionamento. A Rodovia dos Tamoios, no sentido Caraguatatuba, segue com tráfego muito intenso, mas sem pontos de parada.