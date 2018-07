Incêndio atinge alto-forno II da Usiminas de Cubatão Um incêndio de grandes proporções atingiu o alto-forno da Usiminas, na Rodovia Don Domenico Rangoni, no Jardim das Indústrias, em Cubatão, durante a madrugada deste sábado, 19. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Cubatão, foram necessárias 6 horas para controlar as chamas e a causa do incêndio ainda não foi identificada.