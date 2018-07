Incêndio atinge depósito da Electrolux em Curitiba Um incêndio que teve início por volta das 4h30 da madrugada desta terça-feira,17, atinge um depósito da fábrica de eletrodomésticos Electrolux na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Às 10 horas, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 12 viaturas estavam no local combatendo o fogo. A corporação disse que cinco brigadistas da empresa foram levados ao hospital com sintomas de intoxicação pela fumaça. Ainda não se sabe como o fogo começou.