Incêndio atinge loja na Avenida Paulista, em São Paulo As chamas estão destruindo um estabelecimento comercial na Avenida Paulista junto com a Rua Augusta, na tarde de hoje, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O incêndio atinge uma loja no quinto andar do imóvel localizado no número 2.200 da avenida, sentido Consolação. Cinco viaturas estão no local e provocam lentidão. Ainda não há informação sobre feridos.