Incêndio destrói supermercado de shopping em Manaus

Durante duas horas, um incêndio destruiu um supermercado dentro de um shopping em Manaus. Os bombeiros chegaram ao local às 5h45, 15 minutos após o início do incêndio. Segundo a fiscal de prevenção do supermercado, Jeane Leão, o incêndio teria começado na área da peixaria, porque um dos freezers teria entrado em curto-circuito. Ainda de acordo com a fiscal de prevenção do supermercado, havia 20 funcionários no supermercado no momento do incêndio, mas ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi debelado, mas ainda havia pequenos focos dentro do supermercado. Os bombeiros alertam ainda para risco de desabamento.