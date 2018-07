Incêndio em apartamento mata idoso em Fortaleza Um incêndio na manhã desta sexta-feira, 05, em Fortaleza matou o idoso Miguel Arcanjo do Espírito Santo, de 82 anos. Ele estava no apartamento localizado no sétimo andar de um condomínio na Avenida Dom Luiz, 660, na Aldeota, bairro nobre da capital cearense. O apartamento pegou fogo com idoso e um cuidador dentro. Miguel Arcanjo teve imediatamente o corpo queimado e a cuidador conseguiu escapar.