Incêndio em Teresópolis já ameaça população de muriquis

No sábado, 18, as chamas chegaram aos campos de altitude, um dos ecossistemas mais raros da Mata Atlântica, a mais de 2 mil metros acima do nível do mar. Por causa dos fortes ventos nos campos, o fogo avança em diversas direções. Neste domingo, 19, as frentes dos morros do Cubaio e do Mamute se encontraram e agora avançam para os Portais de Hércules, uma espécie de paredão perto da travessia Petrópolis-Teresópolis. Dezenove brigadistas estão acampados perto dos Portais para tentar conter o avanço dos focos de incêndio.

O problema é que o helicóptero do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) não consegue lançar água na parte alta do Parque e apenas atua no apoio logístico e no deslocamento dos brigadistas. Os coordenadores da operação de combate ao fogo pediram apoio ao Exército para que enviasse um helicóptero Cougar. O aparelho tem capacidade para atuar no transporte dos brigadistas do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e no lançamento de água.

Neste domingo haviam seis frentes de fogo. Três delas são consideradas controladas por ficar em áreas de mata fechada, com bastante umidade, o que dificulta a propagação do fogo. "Não significa que tenham sido completamente extintas, mas temos um indicativo de chuva (que ajudará a apagar o fogo)", avaliou o coordenador-geral do Prev/Fogo do Ibama, Rodrigo de Morais.

A unidade é um centro especializado em Prevenção e Combate de incêndios florestais que atua na Serra dos Órgãos com 80 brigadistas e voluntários.