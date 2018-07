ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Curiocidade

7. Capa

16. Gastronomia

27. Quitutes

28. Bares

31. Balada

32. Cinema

33. Cri-crítico

51. Teatro

52. Música

57. Exposições

60. Passeios

66. Crônica

Mais do que a imagem das ruas vazias, a cena que nós aqui do Divirta-se elegemos como marco deste período de travessia é a dos balões brancos inundando o Pátio do Colégio. Ela carrega a dose exata de poesia que gostaríamos de imprimir a este recomeço. Ela nos impele a parar o que estamos fazendo e olhar com mais carinho para a cidade. Um carinho que esperamos que nosso novo prefeito, empossado na última terça (1), não perca de vista - mesmo com todas as dificuldades já anunciadas (em especial a da ausência de verbas para cumprir as promessas de campanha). Você que não tirou férias sabe que esta fase tem ritmo atípico. São Paulo dá passos mais lentos, a programação fica mais tímida - mas as crianças não estão nem aí para isso. Inauguramos o ano com nossa tradicional agenda de atividades para elas neste mês em que todo mundo só quer saber de fugir para a praia. Mas somos a turma do deixa-disso, somos aqueles que, mesmo em janeiro, vão dizer: fica, vai! Camila Hessel