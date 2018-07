Indiciadas 55 pessoas acusadas de vender botox falso

RECIFE - Cinquenta e cinco pessoas - 43 médicos, quatro distribuidores e oito comerciantes - foram indiciados pela Polícia Federal por crime contra a saúde pública, contra a ordem tributária e por contrabando no inquérito que visou reprimir a comercialização clandestina de falso botox. Os médicos - 28 de Pernambuco, 10 da Paraíba, 3 do Piauí, 1 do Rio Grande do Norte e 1 de São Paulo - respondem em liberdade ao processo e continuam atuando nas suas funções.

O produto era introduzido ilegalmente no País - vindo provavelmente de um país asiático - e usado sem fiscalização ou autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os quatro distribuidores, estabelecidos em São Paulo, traziam a fórmula pronta do botox falso - uma pequena quantidade de toxina botulínica do tipo "A" misturado a água - enquanto os comerciantes se encarregavam de vender a carga contrabandeada com médicos, clinicas e consultórios.

As informações sobre a conclusão do inquérito foram dadas nesta sexta-feira pelo delegado Humberto Freire de Barros, que coordenou a Operação Narke, fruto de nove meses de investigação e deflagrada no último dia 3. Segundo ele, o lucro era o objetivo do uso do botox clandestino: enquanto a unidade do botox autorizado pela Anvisa pode custar R$ 1 mil, o irregular era vendido a R$ 400,00.