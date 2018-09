Infraero: 10,7% dos vôos têm atraso hoje De acordo com o mais recente boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), 48 vôos apresentaram atrasos hoje, o que representa 10,7% dos vôos programados no País entre meia-noite e 10 horas. Do total de 448 vôos programados, seis (1,3%) foram cancelados. No momento, 19 vôos (4,2%) estão atrasados, segundo a Infraero. O Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, teve quatro atrasos, equivalente a 10,3% dos 39 vôos previstos. Apenas um vôo (2,6%) foi cancelado. No Aeroporto Internacional Governador Franco Montoro, em Guarulhos (SP), nove vôos (11,4%) dos 79 agendados apresentaram atrasos e um (1,3%) foi cancelado. Em Brasília, o Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek registrou seis vôos (18,8%) com atraso, dos 32 programados. Nenhum vôo foi cancelado na capital federal. No Rio de Janeiro, o Galeão contou com dois (4,7%) vôos atrasados de 43 programados. De acordo com a Infraero, este aeroporto teve um cancelamento. Também no Rio, no Aeroporto Santos Dumont, não houve nenhum atraso ou cancelamento dentre os sete vôos programados. No Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), também não houve atrasos ou cancelamentos. Em Porto Alegre (RS), seis (42,9%) dos 14 vôos programados sofreram atraso.