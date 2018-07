Infraero: atrasos atingem 21,7% dos vôos no País Boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) às 17 horas mostra que, das 1.394 decolagens previstas para hoje nos aeroportos do País, 302 delas - equivalentes a 21,7% - registraram atrasos de mais de meia hora. O número de cancelamentos é significativo: 121 do total de operações, ou 8,7%. Entre os principais terminais, o Tancredo Neves, de Belo Horizonte, e o do Galeão, no Rio, registram os maiores índices de atrasos, por conta das chuvas, que obrigaram ambos a períodos de paralisações na tarde de hoje. O aeroporto mineiro registra 56,7% de vôos fora do horário (38, de 67 operações) e o do Rio, 31% (38 atrasos, de 122 decolagens).