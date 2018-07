Inscrições abertas para fase final do vestibular da Uerj A Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) abriu nesta quarta-feira, 18, as inscrições para seu exame discursivo. A avaliação corresponde à fase final do vestibular 2014. As inscrições podem ser realizadas até 2 de outubro e a taxa de inscrição é de R$ 90.