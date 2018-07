Inscrições para o Prouni terminam hoje

Podem se inscrever no processo seletivo os candidatos que não possuam diploma de curso superior, que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2010 e alcançado no mínimo 400 pontos na média das cinco notas (ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; e redação). O candidato também não pode ter obtido nota zero na redação.

Para concorrer às bolsas integrais o candidato deve ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais (50%) a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Todas as condições podem ser conferidas no site http://prouniportal.mec.gov.br/. A primeira chamada dos candidatos pré-selecionados será divulgada na próxima segunda-feira.