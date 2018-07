Intel projeta receita morna para primeiro trimestre; ações caem

As vendas de PCs estão perdendo terreno para tablets e smartphones, mas alguns analistas acreditam que o declínio da indústria esteja diminuindo, potencialmente dando espaço para a Intel respirar à medida que se esforça para desenvolver melhores processadores para dispositivos móveis.

No trimestre encerrado em dezembro, a receita da Intel para computadores pessoais ficou estável na comparação anual, o que foi um pouco melhor do que a empresa esperava.

A Intel obteve no quarto trimestre um lucro líquido de 2,6 bilhões de dólares, ou 0,51 dólar por ação, contra 2,5 bilhões de dólares, ou 0,48 dólar por ação, no mesmo trimestre do ano anterior.

Wall Street esperava 0,52 dólar por ação, em média, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita do quarto trimestre somou 13,8 bilhões de dólares, em comparação com 12,5 bilhões de dólares no mesmo trimestre do ano anterior, disse a empresa em comunicado nesta quinta-feira. Analistas esperavam uma receita de 13,72 bilhões dólares no período.

Para o primeiro trimestre, que termina em março, a Intel prevê receita de 12,8 bilhões de dólares, mais ou menos 500 milhões de dólares. A previsão de analistas é de uma receita de 12,79 bilhões de dólares.

As ações da Intel caíam 3,5 por cento no after market nesta quinta-feira, depois de fecharem em queda de 0,5 por cento, a 25,61 dólares no Nasdaq.

