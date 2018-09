Ipc-Fipe sobe 0,57% na 1a quadrissemana de novembro A inflação ao consumidor em São Paulo abriu o mês em alta. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) subiu 0,57 por cento na primeira quadrissemana de novembro, depois de ter fechado outubro com alta de 0,50 por cento, mostraram dados divulgados nesta terça-feira. Os custos com Habitação, que subiram 0,76 por cento, responderam por quase metade da variação do IPC nesta primeira leitura de novembro. As despesas com Alimentação também pesaram sobre o índice. Os preços dos alimentos subiram 0,56 por cento na primeira quadrissemana do mês, seguindo alta de 0,37 por cento no fechamento de outubro. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos. (Por Renato Andrade)