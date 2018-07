IPhone 6 precisa de mais uma licença para lançamento na China

A Apple ainda está aguardando uma licença de reguladores chineses para que possa iniciar as vendas do novo iPhone 6 em um dos mercados mais importantes para a companhia.

A agência oficial de notícias Xinhua disse nesta quinta-feira que o novo iPhone recebeu aprovação regulatória para uso em frequências domésticas, mas o telefone não pode ser vendido na China até que receba uma licença crucial para redes. A notícia da Xinhua não deu indícios sobre quando isso deve ocorrer.

Especulação e incerteza tem cercado o status do iPhone na China. Aumentando a confusão, uma análise da Reuters de documentos publicados no site do regulador mostraram que a aprovação divulgada pela Xinhua pode, na verdade, ter sido outorgada ainda em julho.

O atraso do lançamento do novo iPhone impactou as ações tanto da Apple quanto das operadoras domésticas de telecomunicações na China.

Uma fonte do setor familiarizada com o processo de certificação disse que o Ministério de Indústria e Tecnologia da Informação da China, que testa telefones antes que eles possam ingressar nas redes chinesas de telecomunicações, normalmente demora entre um a dois meses para aprovar um novo telefone.

A Apple não fez nenhum comentário sobre o lançamento do iPhone na China, além de dizer que está trabalhando para trazer o dispositivo ao mercado chinês o quanto antes.