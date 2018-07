Itajaí tem abrigos cheios e teme aumento de desalojados

A cidade de Itajaí (SC) ainda tem 165 pessoas em abrigos, segundo informações do site da Prefeitura do município. De acordo com a Prefeitura de Itajaí, três abrigos continuam lotados - Centro de Convivência do Idoso do São João, Escola Básica João Duarte e Igreja Santa Terezinha. Veja também: Sobe para 13 casos confirmados de leptospirose em SC Governo zera IPI de produtos doados a Santa Catarina Marinha começa reabertura do Porto de Itajaí, em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas A Prefeitura informou que busca outro local que possa receber mais desalojados, e que assistentes sociais tentam abrigar pessoas em residências de familiares, mas a demanda tende a aumentar. Ainda há riscos de desabamentos de casas. Em relação ao turismo, a fundação itajaiense do setor (Fitur) informou que estão confirmadas as 23 escalas programadas para o Píer Turístico Guilherme Asseburg, com o primeiro navio atracando no próximo dia 27. No dia 9, a dragagem do rio Itajaí-Açu terá início, o que garantirá a chegada de navios de grande porte, conforme a Fitur.