Jovem atropela 2 PMs para escapar de blitz na zona sul

Segundo informações da Rádio CBN, o condutor Henrique Jesus Alves estava embriagado e com Carteira Nacional de Habilitação vencida.

Atropelados, o sargento José Carlos de Jesus fraturou as duas pernas, e o soldado Cristian de Oliveira teve escoriações leves. Eles foram levados ao Hospital Grajaú.

Um carro que estava parado no local na fiscalização da blitz também foi atingido. Uma passageira ficou presa nas ferragens e teve ferimentos no rosto e no braço. Depois foi liberada.

Levado ao 25º Distrito Policial, de Parelheiros, o motorista e foi indiciado por tentativa de homicídio com dolo eventual, lesão corporal e embriaguez ao volante, de acordo com a Rádio CBN.