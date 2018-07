Jovem usa anabolizantes e entra em coma no Paraná Um jovem e 18 anos foi internado em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Londrina, Paraná, depois de utilizar grande quantidade de anabolizantes para ganhar massa muscular. João Paulo Mendes chegou ao pronto-socorro do hospital, na manhã da última quarta-feira, 5. O rapaz, que mora em Bela Vista do Paraíso, teve trombose cerebral e está em coma induzido, respirando com auxílio de aparelhos.