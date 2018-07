Juiz decreta preventiva e Hudson continua preso

O cantor foi detido após ser flagrado com armas no carro e, depois, voltou a ser preso por manter armas e munição ilegais em sua casa. O despacho do juiz levou em conta as declarações do sertanejo, logo após sua prisão, como a de que gosta de armas, como toda criança gosta de carros e armas. O cantor foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Piracicaba, também em São Paulo. O advogado Manoel dos Reis Andrade Neto vai entrar com medida de habeas corpus na tentativa de soltar o canto.