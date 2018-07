Juiz fixa transferência de processo sobre vazamento

Na decisão, o juiz Tiago Pereira Macaciel argumentou que a magnitude do dano ambiental ultrapassa a área de competência de Campos. Além disso, confirmou a relação entre o novo vazamento ocorrido em março a apenas três quilômetros do registrado em novembro do ano passado no Campo de Frade.

No processo, o Ministério Público Federal pede na ação civil pública a condenação da Chevron ao pagamento de indenização no valor de R$ 20 bilhões, destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. O valor é o mesmo pedido a título de reparação ambiental na ação referente ao primeiro vazamento, já a cargo da Justiça do Rio.