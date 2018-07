Kassab: Alckmin está certo ao ficar indignado com greve O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), evitou classificar o movimento grevista dos metroviários da cidade de São Paulo como um movimento político, como fez nesta quarta-feira o governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB). "Estou distante para fazer essa afirmação mas posso dizer que o governador acerta quando mostra sua indignação", disse Kassab, durante lançamento nesta noite do arquivo digital do jornal O Estado de S. Paulo, em cerimônia no Auditório Ibirapuera, na capital paulista.