Kassab diz que avalia convites de PSB e PMDB

Ele afirmou que a decisão será feita após a convenção do Democratas, em 15 de março, que vai eleger uma nova direção. O prefeito reuniu-se nesta sexta, em São Paulo, com a presidente Dilma Rousseff e o governador Geraldo Alckmin (PSDB).

"Existe um convite feito de forma muito respeitosa pelo governador Eduardo Campos (presidente do PSB) e pelo (vice-presidente) Michel Temer (presidente licenciado do PMDB) para que no caso de identificarmos uma hipótese de saída do DEM eu possa examinar... a filiação, seja no PSB ou no PMDB", afirmou Kassab a jornalistas.

O prefeito disse ainda que haveria outros partidos, sem identificá-los, e que consultará deputados e militantes do DEM antes de tomar uma decisão.

Segundo Kassab, ele pretende se reunir com Jorge Bornhausen (SC), Marco Maciel (PE) e José Agripino (RN) depois da convenção do partido para discutir seu futuro político.

Kassab está em busca de mais espaço político, o que inclui se candidatar ao governo paulista em 2014. Eleito pelo DEM, no entanto, ele poderia perder o mandato de prefeito se o partido requisitar, no caso de ele mudar de sigla.

Além de dialogar com outros partidos, ele pode fundar um novo, levando junto seus correligionários.

(Por Carmen Munari)