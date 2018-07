Kenny Rogers faz show de despedida em outubro

Nova York - O último show do veterano cantor de música country Kenny Rogers acontecerá no próximo dia 25 de outubro em Nashville, nos Estados Unidos, no qual se apresentará junto com estrelas como Dolly Parton em um tributo ao seu legado artístico.

Segundo explicou o artista em uma entrevista à revista Rolling Stone, o show All In for the Gambler: Kenny Rogers' Farewell Concert Celebration representará o encerramento de mais de seis décadas de carreira, marcada por grandes sucessos como The Gambler e Just Dropped In.

"A minha mobilidade se tornou algo estranho, e não gosto de sair do palco e ter de me desculpar. As pessoas tomam decisões baseadas no que a vida lhes dá. Tive uma grande vida, não posso queixar-me, mas acredito que é hora de parar", declarou o cantor.

Neste show, que acontecerá na Bridgestone Arena de Nashville e será transmitido pela televisão, Rogers se apresentará junto com sua companheira de duetos Dolly Parton pela primeira vez em mais de uma década, com quem interpretou a canção Islands in the Stream, escrita originalmente pelos Bee Gees.

Os ingressos começarão a ser vendidos em 21 de julho, data na qual o cantor iniciará sua turnê de despedida pelos Estados Unidos, com um total de 18 shows nos quais dividirá o palco com outros artistas do gênero pop e country, entre eles Little Big Town, Jamey Johnson, Elle King e Alison Krauss.

Rogers fará sua primeira apresentação na próxima sexta-feira em Las Vegas e continuará sua turnê pela Califórnia em Temecula (23 de julho) e Livermore (26 de julho).