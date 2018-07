Lá de casa O casal Nina Becker e Marcelo Callado fez do apartamento no Rio um estúdio e gravou 'Gambito Budapeste'. A cantora e o baterista do Do Amor e da banda Cê tentam transmitir ao vivo a intimidade do disco. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 2 do Parque do Ibirapuera. 3629- 1014. Dom. (12), 19h. R$ 10/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.