Lady Laura estava internada desde 31 de março

Ela será enterrada às 9 horas no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio. Roberto recebeu a notícia da morte da mãe no sábado à noite, quase ao fim do show que fazia no Radio Music City Hall, em Nova York, como parte da turnê internacional em comemoração aos seus 50 anos de carreira.

Seus irmãos, Lauro, Carlos Roberto e Norma, fizeram questão de esperar a chegada do cantor ao Rio, por volta das 22h40, para definir horário e local do enterro. Roberto estava escoltado por oito seguranças particulares e sete policiais. Muito abatido, não deu entrevistas.

Lady Laura tinha completado 96 anos no último dia 10 e estava internada desde 31 de março no Hospital Copa D''Or, com quadro de infecção respiratória. Roberto, seu caçula, já tinha planejado fazer, uma pausa na turnê para passar o aniversário com ela. O cantor foi informado que a mãe havia morrido quando se preparava para voltar ao palco para o bis. Ao receber a notícia, ele se recolheu ao camarim e coube a seu maestro e compadre, Eduardo Lages, informar à plateia, lotada, que Roberto não retornaria porque perdera a mãe.