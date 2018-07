Londres 2012: Ex-refugiado etíope concilia rotina de zelador com treinos

A BBC Brasil começa a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Londres com um boletim semanal com o que de mais interessante aconteceu no período na preparação para o evento.

Nesta semana, a 17 semanas do início dos Jogos, o boletim destaca a história de Urige Buta, um etíope descoberto por acaso em um campo de refugiados na Noruega e que agora treina para representar o país na maratona em Londres.

Buta divide seu tempo entre os treinamentos e seu trabalho como zelador.

Outro tema destacado é a construção de uma torre de 50 metros para dar uma visão panorâmica do local destinado aos eventos de vela, em Weymouth.