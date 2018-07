Lucro da Anhanguera Educacional salta 200% no 2o tri

No primeiro semestre, o lucro soma 86,6 milhões de reais, avanço de 59 por cento.

A receita líquida somou 404,3 milhões de reais, crescimento de 51,2 por cento na comparação com um ano antes, o que se deve ao aumento de 36 por cento no número médio de alunos, que atingiu 419,2 mil, e à alta do ticket médio recebido.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da empresa totalizou 69,5 milhões de reais no segundo trimestre, alta anual de 39,2 por cento.

Excluindo os impactos de campus recém adquiridos, a margem Ebitda foi de 23,8 por cento no segundo trimestre, aumento de 2,4 ponto percentual na mesma base de comparação.

"O crescimento do número de alunos, diluindo custos fixos, a continuidade da introdução do modelo acadêmico Anhanguera em unidades adquiridas e o crescente uso de novas tecnologias educacionais permitiram à companhia expandir significativamente as margens de suas unidades", afirmou a empresa em comunicado.

(Por Diogo Ferreira Gomes)