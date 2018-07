Lucro da Philips bate previsão e soma 170 mi de euros no 3o tri

O grupo holandês disse que o lucro líquido do terceiro trimestre mais que dobrou ajudado pelo aumento das vendas em suas divisões de saúde, iluminação e do consumidor.

Desde que assumiu o comando da empresa no ano passado, o presidente-executivo da Philips, Frans van Houten, redefiniu as metas financeiras do grupo, com o corte de milhares de empregos e a substituição de toda a equipe de altos executivos para recuperar a companhia, que teve prejuízo de 1,3 bilhão de euros (1,7 bilhão de dólares) em 2011.

A Philips disse que os planos para cortar 1,1 bilhão de euros em despesas gerais está em linha com a economia de 306 milhões de euros vista no terceiro trimestre.

As vendas no terceiro trimestre subiram para 6,13 bilhões de euros, contra 5,91 bilhões de euros em igual período de 2011. O lucro líquido cresceu para 170 milhões de euros, de 76 milhões de euros um ano antes.

Analistas consultados pela Reuters esperavam lucro líquido de 139 milhões de euros, com vendas de 5,9 bilhões de euros.