Lula passa virada do ano em Fernando de Noronha O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai emendar uma agenda oficial na capital pernambucana com a ida para o arquipélago de Fernando de Noronha, também em Pernambuco, onde passa a virada do ano. Em Recife, ele inaugura na terça-feira a primeira etapa do Parque Dona Lindu, batizado com o nome da mãe do presidente. A homenagem foi feita pelo prefeito da cidade, o petista João Paulo. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o parque, construído em um terreno cedido pelo governo federal, terá 27 mil metros quadrados de área construída. Ainda em Recife, Lula inaugura o memorial dos retirantes e na sequência deve seguir para Fernando de Noronha, arquipélago formado por 21 ilhas, considerado paraíso natural. Antes, na segunda-feira, o presidente Lula se reúne com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, quando deve continuar as conversas sobre ajustes no Orçamento do ano que vem. No mesmo dia, Lula se encontra com o ministro da Previdência Social, José Pimentel, e sanciona o Projeto de Lei dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O Congresso Nacional, de recesso desde a última segunda-feira, volta aos trabalhos deliberativos apenas no dia 2 de fevereiro. Os parlamentares devem ficar atentos às movimentações para a eleição da presidência das duas Casas no início do ano legislativo. (Reportagem de Ana Paula Paiva e Carmen Munari)