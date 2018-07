Luz é restabelecida no Rio, após 3º dia de falha A energia elétrica no centro do Rio de Janeiro foi restabelecida às 16h58 desta quinta-feira, após a região ficar sem luz desde a manhã. Hoje é o terceiro dia consecutivo que ocorre esse problema no centro da capital fluminense. Segundo a Light, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade, está ocorrendo uma interrupção no fornecimento de energia no mesmo sistema afetado desde a tarde de terça-feira.